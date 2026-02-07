Maroc: Mohamed Chaouki élu à la tête du RNI

Mohamed Chaouki, député et PDG de la société financière marocaine AD Capital, a succédé , samedi 7 février, à Aziz Akhannouch à la tête du Rassemblement National des Indépendants (RNI).

M. Chouki, unique candidat et l’une des figures politiques de premier plan au sein du RNI, a été élu lors des travaux du congrès national extraordinaire du parti.

Élu en 2021 député parlementaire de la province de Boulemane, M. Chouki a été porté, en avril 2023, à la présidence du groupe parlementaire du parti à la Chambre des représentants.

Il préside également la Commission des finances et du développement économique à la Chambre des représentants, et est membre du bureau politique du parti, tout en assumant les fonctions de vice-trésorier et de coordinateur régional du RNI pour la région de Fès-Meknès.

Le Premier ministre marocain, Aziz Akhannouch, a pour sa part confirmé qu’il ne se représentait pas à la présidence de son parti, une décision qui exclut de fait sa reconduction à la tête du gouvernement après les élections législatives prévues à l’automne.

« Aujourd’hui, je confirme devant vous que la décision de ne pas briguer un troisième mandat (à la tête du parti) était sérieuse et profondément réfléchie », a déclaré M. Akhannouch, indiquant vouloir respecter la règle interne du RNI limitant à deux le nombre de mandats successifs à sa présidence.