Polynésie française : interception en haute mer de plus de 4 tonnes de cocaïne

« L’inspection minutieuse de chaque partie du bâtiment et la pugnacité des marins et des agents ont permis la découverte de dizaines de ballots totalisant 4,2 tonnes de cocaïne », selon un communiqué de la Douane.

La cargaison transportée, constituée de 174 ballots de cocaïne, n’était pas destinée au territoire de la Polynésie française, a précisé la même source, ajoutant que la drogue a été détruite en mer.

La même source a relevé qu’en accord avec le parquet de Papeete et conformément aux pratiques applicables en droit international, « le navire et son équipage ont repris la navigation ».

Cette opération de grande ampleur intervient après celle menée le 16 janvier dernier et ayant permis une saisie record de cinq tonnes de cocaïne en mer.