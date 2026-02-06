Trump lance un site web proposant des médicaments à prix réduits aux Américains

« A partir de ce soir, des dizaines de médicaments parmi les plus couramment prescrits seront disponibles à des prix considérablement réduits pour tous les consommateurs sur un nouveau site internet appelé TrumpRx.gov », a déclaré le locataire de la Maison Blanche lors d’une présentation à la presse.

Pour proposer ces réductions allant selon lui jusqu’à plus de 80 % du tarif actuel, le président américain a conclu un accord avec une dizaine de laboratoires pharmaceutiques.

« Les Américains paient depuis longtemps les prix des médicaments les plus élevés au monde. (…) Le peuple américain subventionnait en fait le coût des médicaments pour le monde entier », a jugé le président Trump.

Ce n’est pas directement sur le site que les Américains pourront en réalité acheter le médicament souhaité, mais il permettra d’obtenir un bon valable en pharmacie offrant la réduction promise.

Le président américain a notamment pris l’exemple de l’antidiabétique Ozempic, produit par le laboratoire Novo Nordisk, parmi les géants pharmaceutiques ayant accepté de baisser leur prix. Le coût de ce médicament passera de 1.000 à 199 dollars aux Etats-Unis.

« Vous ne devriez plus acheter de médicaments à l’avenir sans vérifier s’ils sont disponibles à ces prix réduits » sur le site, a déclaré lors de la conférence de presse Mehmet Oz, qui pilote le programme public d’assurance maladie.

Les Etats-Unis ont l’un des systèmes de santé les plus coûteux au monde, les Américains dépensant en moyenne plus du double pour ces frais comparé aux autres pays riches, selon les données de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).