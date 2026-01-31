L’exposition « Yves Saint Laurent en scène », au musée YSL à Marrakech à partir du 31 janvier

L’exposition se tient sous le co-commissariat du couturier Stephan Janson et de Domitille Éblé, responsable des collections au Musée Yves Saint Laurent Paris.

Conçue comme le prolongement naturel d’un premier volet présenté à la Fondation Nicola Del Roscio à Rome en 2024, cette exposition constitue un « Acte II » exclusif, ont souligné les organisateurs, notant que « si l’essence du projet initial demeure, l’étape de Marrakech se distingue par une ambition renouvelée et enrichie de pièces inédites ».

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, Stephan Janson, couturier et commissaire de l’exposition, a relevé que grâce aux collections et archives de la Fondation Pierre Bergé-Yves Saint Laurent à Paris et à des prêts internationaux d’exception, le parcours offre une lecture approfondie du dialogue ininterrompu entre le couturier et le spectacle vivant.

« Universellement célèbre pour avoir révolutionné la garde-robe féminine, Yves Saint Laurent fut aussi un costumier visionnaire », a-t-il fait savoir, notant que l’exposition met en lumière cette vocation précoce, magnifiée par les maquettes de son « illustre théâtre » de carton.

De sa complicité avec Roland Petit pour Cyrano de Bergerac à ses créations pour Zizi Jeanmaire et son mythique « Truc en plumes », le couturier n’a eu de cesse de rechercher le mouvement, la liberté et l’incarnation du personnage, a précisé le commissaire de l’exposition.

« Comme le révèle ce parcours sensible et pédagogique, le costume n’était pas pour lui un simple ornement, mais une seconde peau destinée à sublimer le geste », a-t-il fait observer, ajoutant que « des icônes de la scène française, de Sylvie Vartan à Johnny Hallyday, ont vu leur présence scénique sublimée par la griffe du maître, qui transformait chaque costume en prolongement de leur personnalité et de leur énergie sur scène ».

Loin d’une présentation statique, « Yves Saint Laurent en scène » propose une scénographie immersive qui plonge le visiteur dans l’effervescence des coulisses, en mettant en regard des dessins préparatoires très vivant, des costumes originaux parfois confectionnés par les ateliers renommés Karinska, des décors et des archives rares.

Le public est ainsi invité à saisir l’instant précis où le croquis devient costume, où le tissu « rend le personnage vivant », dans un hommage constant à la couleur de Léon Bakst.

Cette exposition entre en cohérence avec la programmation annuelle du mYSLm, réaffirmant la vocation du musée comme lieu de création, de transmission et de dialogue entre les arts.

Amateurs d’art, passionnés de mode et amoureux du théâtre sont conviés à venir découvrir cette odyssée esthétique et à plonger dans l’univers théâtral d’Yves Saint Laurent et à se laisser transporter par la magie d’une œuvre où l’élégance se met au service de l’émotion pure.