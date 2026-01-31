Le pari des Emirats arabes unis sur l’intelligence artificielle

Une des caractéristiques des choix politiques et économiques des Emirats arabes unis se trouve dans leur volonté assumée d’investir d’énormes moyens dans le domaine de l’intelligence artificielle au point de devenir un des plus importants hub de cette nouvelle technologie dans le monde.

D’ailleurs , de l’aveu de nombreux observateurs, les Emirats arabes unis sont considérés en tant que modèle mondial pour une utilisation responsable et durable de l’intelligence artificielle.

En effet , grâce à une vision proactive, des investissements stratégiques, une législation flexible et une infrastructure numérique de pointe, les Émirats arabes unis se sont imposés comme un chef de file mondial en intelligence artificielle. L’intelligence artificielle est un moteur essentiel de la transformation économique, du développement gouvernemental, de l’amélioration de la qualité de vie et du renforcement de la compétitivité mondiale des Émirats arabes unis.

Ces gigantesques investissements dans dans ce secteur clef des nouvelles industries numérique visent à renforcer l’image des Émirats arabes unis en tant que leader mondial et régional de l’intelligence artificielle et mettre en lumière le rôle de l’intelligence artificielle dans le soutien à la transformation économique. L’objectif assumé étant de contribuer de manière efficace à attirer des investissements et des partenariats internationaux dans les secteurs des technologies de pointe.

À ce niveau , un constat indéniable . Les Emirats arabes unis figurent parmi les pays les plus avancés au monde en matière d’adoption et d’utilisation des technologies d’intelligence artificielle (IA), tant au niveau individuel qu’institutionnel.

L’IA devient un élément de gestion et de gouvernement qu’elle s’impose comme est un élément central des stratégies nationales visant à assurer une croissance économique durable.

Sur un plan plus concret , le gouvernement des Émirats arabes unis non seulement investit dans des infrastructures de pointe et le calcul haute performance pour soutenir l’innovation mais tire parti aussi de l’IA pour améliorer l’efficacité des services et la qualité des prestations.

Sur un plan régional , Les Emirats arabes unis sont devenus un pôle mondial d’attraction des talents et de partenariats en matière de recherche et développement. Un modèle qui met l’accent prioritaire sur une IA responsable qui place l’humain au cœur de la transformation numérique.