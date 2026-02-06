Somalie : huit combattants d’Al Shabab tués dans une opération conjointe de la NISA

Selon l’agence, l’intervention a permis de démanteler plusieurs infrastructures stratégiques utilisées par le groupe pour planifier et coordonner des activités terroristes dont le prétendu quartier politique et administratif local d’Al Shabab, une unité de fabrication d’explosifs ainsi que son centre médiatique dédié à la propagande.

Le communiqué précise également que le camp d’entraînement du groupe et une résidence occupée par ses instructeurs ont été touchés lors de l’opération.

La NISA a renouvelé son appel à la vigilance publique, exhortant les citoyens à signaler toute menace à la sécurité ou toute information concernant Al Shabab.