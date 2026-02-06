Somalie : huit combattants d’Al Shabab tués dans une opération conjointe de la NISA

L’Agence nationale de renseignement et de sécurité somalienne (NISA) a annoncé vendredi avoir mené une opération ciblée contre le groupe terroriste Al Shabab, au cours de laquelle huit de ses membres ont été tués.

Dans un communiqué, la NISA indique que l’opération, conduite en coordination avec des partenaires internationaux de sécurité, a visé la localité d’Arabow, située dans la ville de Bu’aale, dans la région du Moyen-Juba.

Selon l’agence, l’intervention a permis de démanteler plusieurs infrastructures stratégiques utilisées par le groupe pour planifier et coordonner des activités terroristes dont le prétendu quartier politique et administratif local d’Al Shabab, une unité de fabrication d’explosifs ainsi que son centre médiatique dédié à la propagande.

Le communiqué précise également que le camp d’entraînement du groupe et une résidence occupée par ses instructeurs ont été touchés lors de l’opération.

La NISA a renouvelé son appel à la vigilance publique, exhortant les citoyens à signaler toute menace à la sécurité ou toute information concernant Al Shabab.

