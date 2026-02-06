Maroc : hausse du trafic portuaire de 8,9% en 2025

Ainsi, le trafic domestique a enregistré un volume de 130 millions de tonnes soit une hausse de 3,5%, tandis que le transbordement a atteint un volume de 132,6 millions de tonnes, soit une croissance de 14,7% par rapport à 2024, souligne le ministère dans un communiqué.

La répartition du trafic portuaire global en 2025 est marquée par une prédominance de l’activité de transbordement, représentant ainsi une part de 50,5%, suivi des importations avec 29,6%, des exportations avec 15,7%, du cabotage avec 3,6% et du soutage avec 0,6%, précise la même source.

Pour l’activité du transbordement, poursuit-on, le complexe portuaire de Tanger Med a confirmé sa position de plateforme logistique majeure au niveau du bassin méditerranéen, grâce à l’accroissement du volume du transbordement des conteneurs (128,7 millions de tonnes/+14,4% équivalent à 10,3 millions d’EVP/+7,9%).

Concernant les importations, elles se sont établies à 77,6 millions de tonnes au titre de l’année 2025, marquant ainsi une hausse de 2,8% par rapport à 2024, relève le communiqué.

L’évolution de l’import des principaux trafics se présente comme suit : les hydrocarbures (13,4 millions de tonnes/+3,9%), le charbon (10,4 millions de tonnes/+7,3%), les conteneurs (13,5 millions de tonnes/+14,6%), le Transport International Routier (6,9 millions de tonnes/+7%), les céréales (10,1 millions de tonnes/ -4,5%) et le soufre (6,7 millions de tonnes/-18,2%).

Les exportations ont, de leur côté, connu une hausse de 1,4% en 2025, avec un volume de 41,3 millions de tonnes, ajoute le ministère, détaillant que l’évolution de l’export des principaux trafics se présente comme suit : le phosphate brut (6,8 millions de tonnes/+4%), les conteneurs (6,3 millions de tonnes/+10,4%), le Transport International Routier (6,5 millions de tonnes/+5,2%), l’acide sulfurique (1,5 millions de tonnes/-24,2%), l’acide phosphorique (2,6 millions de tonnes/-17,1%) et les engrais (12 millions de tonnes/-0,9%).

Quant au cabotage, l’échange entre les ports marocains a connu une augmentation de 24,3% par rapport à l’année 2024, en enregistrant un volume de 9,3 millions de tonnes en 2025, induit essentiellement par la hausse du cabotage du trafic des hydrocarbures (+41%) et de l’acide phosphorique (+318,5%).

En outre, le soutage des hydrocarbures (Bunkering), concentré au niveau du port de Tanger Med, a connu une baisse de -4,2% par rapport à l’année 2024, en enregistrant un volume de 1,7 millions de tonnes.

Le trafic des véhicules neufs a connu une baisse de -5,8% au cours de l’année 2025, en enregistrant un volume de 662.990 unités, dont environ 70% destinés à l’export.

Pour le trafic des passagers, les ports marocains ont vu transiter 5.585.310 PAX en 2025, soit une hausse de 5,4% par rapport à 2024. Les ports du détroit de Gibraltar, Tanger Med et Tanger ville, ont assuré le transit de plus de 84% du trafic global des passagers.

S’agissant de l’activité de croisière, elle a maintenu sa tendance positive avec un nombre de 383.231 croisiéristes pour l’année 2025, soit une hausse de 41,7% par rapport à 2024.

Par ailleurs, le volume des débarquements des produits de la pêche maritime côtière et artisanale, durant l’année 2025, a connu une baisse de -15,2% pour s’établir à 1,13 millions de tonnes.

Les ports marocains ont enregistré 28.664 escales de navires de commerce, soit une légère baisse de -2,6% par rapport à 2024.

Il est à noter que les ports de Tanger Med, Jorf Lasfar et Casablanca ont traité, au titre de l’année 2025, un volume de 232 millions de tonnes, concentrant presque 88% du trafic global, conclut le communiqué.