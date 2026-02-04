Espagne : un réseau de trafic de drogue démantelé, 51 arrestations et 242 kg de cocaïne saisis

L’enquête, ouverte en avril dernier, a permis de mettre au jour un réseau parfaitement structuré et hiérarchisé, qui recourait à des véhicules dotés de compartiments dissimulés pour transporter la drogue à travers l’ensemble du territoire espagnol, précise le communiqué.

Les forces de l’ordre ont procédé à 39 perquisitions simultanées, mettant au jour plusieurs centres de stockage dans différentes localités de la province de Valence, utilisés comme bases logistiques pour la redistribution des stupéfiants.

Le bilan comprend également la saisie de plus de 554.000 euros en espèces, de douze lingots d’or, de six armes à feu et de 36 véhicules, dont onze spécialement aménagés pour le transport clandestin de drogue.

Sur les 51 personnes interpellées au cours des différentes phases de l’opération, 17 ont été placées en détention provisoire.

Cette opération a permis de désarticuler complètement ce réseau criminel, actif dans plusieurs régions du pays, conclut la même source.