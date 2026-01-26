Le ministère des Habous intensifie ses efforts pour permettre l’accomplissement des rituels du Ramadan dans les meilleures conditions (Toufiq)

Il s’agit aussi de l’aménagement des espaces extérieurs des mosquées, l’amélioration des conditions de confort à l’intérieur de celles-ci, l’équipement de certaines d’entre elles en chauffe-eau fonctionnant à l’énergie solaire, tout en garantissant la continuité des services d’eau et d’électricité, a-t-il souligné, ajoutant que ces mesures s’inscrivent dans le cadre de l’attention constante portée par le ministère aux mosquées et au renforcement de leur rôle.

Compte tenu de la place dont jouissent les mosquées sur les plans spirituel et social, le ministère œuvre à réunir les conditions appropriées pour permettre aux fidèles d’accomplir leurs rituels religieux dans les meilleures conditions possibles, à travers plusieurs mesures incluant le contrôle de l’état des bâtiments des mosquées, la garantie de leur sécurité, la réhabilitation des mosquées fermées et leur équipement, a-t-il soutenu.

Depuis le lancement du programme de réhabilitation des mosquées fermées en 2010, quelque 2.069 mosquées ont été réhabilitées pour un coût global de 3,61 milliards de dirhams, a-t-il rappelé, précisant que 553 mosquées sont actuellement en cours de réhabilitation pour un coût de 1,16 milliard de dirhams, tandis que 176 autres sont en phase d’études et d’autorisations, pour un budget avoisinant 193 millions de dirhams.

Le ministre a, par ailleurs, indiqué que 1.458 mosquées fermées nécessitent encore des travaux de réhabilitation, pour un coût total estimé à près de 2 milliards de dirhams, faisant état de la fermeture annuelle d’environ 230 mosquées à la suite des opérations de contrôle périodiques menées sous la supervision des Walis et gouverneurs.