Espagne : démantèlement d’un vaste réseau international de trafic de drogues en collaboration avec le Maroc

Le responsable espagnol a souligné que le réseau disposait d’une structure organisationnelle étendue, particulièrement sophistiquée, couvrant plusieurs régions d’Espagne, notamment la Galice, ainsi que les provinces de Huelva, Cadix, Malaga, Almería et Gérone, en plus du Portugal. Les ramifications du réseau s’étendaient également au Maroc et aux îles de Lanzarote, Grande Canarie, Fuerteventura et Tenerife.

M. Fernández a précisé que l’opération avait été menée avec le soutien direct du Centre national du renseignement (CNI), en coordination avec de nombreuses agences et organisations internationales, dont la Direction générale de la Sûreté nationale du Maroc (DGSN), l’Agence nationale de lutte contre le crime du Royaume-Uni, une agence américaine spécialisée, Europol, le Centre européen d’analyse et d’opérations maritimes de lutte contre le narcotrafic, ainsi que les autorités du Portugal, de la France, de la Colombie et du Cap-Vert.