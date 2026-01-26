Le Maroc et le Sénégal signent plusieurs accords de coopération et de partenariat

Le Maroc et le Sénégal ont signé, lundi à Rabat, plusieurs accords de coopération et de partenariat, mémorandums d’entente et protocoles d’accord à l’occasion de la tenue de la 15e Grande Commission Mixte de Coopération Maroc-Sénégal, co-présidée par le Chef du Gouvernement, Aziz Akhannouch et le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko.

Ainsi, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, Cheikh Niang ont procédé à la signature du Communiqué conjoint sanctionnant les travaux de cette 15e session de la Grande Commission Mixte de Coopération maroco-sénégalaise.

Les deux ministres ont également signé un mémorandum d’entente relatif à la mise en place d’un mécanisme de consultations consulaires, un projet de mémorandum d’entente dans le domaine de la jeunesse, un protocole d’application de l’accord relatif aux transports internationaux routiers de voyageurs et de marchandises, une convention de coopération dans le domaine de la sécurité routière et une convention-cadre en matière d’assistance technique dans le domaine des autoroutes.

Un protocole d’accord sur la coopération dans le domaine de l’économie numérique a également été signé par MM. Bourita et Niang, en plus d’un mémorandum d’entente dans le domaine des infrastructures, d’une convention-cadre de coopération dans le domaine de la formation professionnelle et d’un accord-cadre relatif aux bourses d’études, de stages et de partage d’expertises.

Dans le domaine de l’enseignement Supérieur, le ministre de l’enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Azzedine El Midaoui et son homologue sénégalais, Daouda Ngom, ont procédé à la signature du Programme d’application dans le domaine de l’enseignement supérieur pour la période 2026-2028.

De son côté, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour et le ministre sénégalais de l’Industrie et du Commerce, Serigne Gueye Diop, ont signé un mémorandum d’entente en matière de développement des Petites et Moyennes Entreprises, un accord de coopération dans le domaine des infrastructures industrielles et un protocole d’accord en matière de normalisation.

Pour sa part, le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari, et le ministre sénégalais de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, Mabouba Diagne, ont signé un accord de coopération dans le domaine Agricole, un accord de coopération dans le domaine des filières animales, de la santé animale et de la sécurité sanitaire des aliments.

M. El Bouari a aussi procédé à la signature avec le ministre sénégalais de l’Économie du Plan et de la Coopération, Abdourahmane Sarr, d’un accord de coopération dans le domaine de contrôle sanitaire des produits de la pêche et de l’aquaculture.

Dans le domaine des ports, un accord de partenariat et de coopération entre l’Agence Nationale des Ports (ANP) et le Port Autonome de Dakar (PAD) a été signé par le Directeur Général de l’ANP, Mustapha Fares et le Directeur Général du PAD, Waly Diouf Bodian.

A noter que le Procès-Verbal des travaux de cette 15e Grande Commission Mixte de Coopération Maroc-Sénégal a été signé par le Chef du Gouvernement, Aziz Akhannouch et le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko.