Sonko: le Sénégal réaffirme son engagement constant à œuvrer à l’élargissement de la coopération avec le Maroc

Le Sénégal réaffirme son engagement constant à œuvrer, sans relâche, au renforcement et à l’élargissement de la coopération avec le Maroc, dans l’esprit des liens culturels, spirituels et historiques unissant les deux peuples et dans l’intérêt supérieur des deux pays, a indiqué lundi à Rabat le Premier ministre, Ousmane Sonko.

Les relations entre les deux nations, s’appuient notamment sur des liens humains, spirituels, économiques et culturels séculaires, ainsi que sur la confiance politique bâtie dans la durée, a affirmé M. Sonko à l’ouverture de la 15e Grande Commission Mixte de Coopération Maroc-Sénégal.

Soulignant que la coopération économique et commerciale très dynamique entre les deux pays peut être renforcée davantage, il a noté que cette rencontre est destinée à replacer l’amitié liant le Maroc et le Sénégal au cœur des politiques publiques, à redynamiser le partenariat bilatéral et à permettre aux gouvernements des deux pays de mettre en place une feuille de route claire.

Cette réunion traduit ainsi une volonté commune de donner un nouvel élan à la coopération entre l’axe Rabat-Dakar, conformément aux hautes orientations des deux chefs d’Etat, le Roi Mohammed VI et Bassirou Diomaye Faye, a-t-il signalé, relevant qu’il s’agit également de « la manifestation de l’ambition partagée de nos deux Etats d’œuvrer à la consolidation du partenariat stratégique sénégalo-marocain afin de le hisser à un niveau qui correspond aux attentes de nos deux peuples ».

A l’occasion de cette Grande Commission, le cadre juridique de notre coopération, riche déjà de plus de 130 accords, va s’élargir avec la signature de nouveaux instruments juridiques, qui couvrent, pratiquement, tous les secteurs-clés de développement, a-t-il poursuivi.

De même, M. Sonko a exprimé sa conviction que le Sénégal peut compter sur le Royaume en tant que partenaire fiable pour réaliser ses objectifs de développement, y compris « l’Agenda national de transformation – Sénégal 2050 ».

Dans ce sillage, le Premier ministre sénégalais a tenu à saluer la contribution positive des entreprises marocaines au développement de son pays, notamment celles opérant dans les secteurs des banques, des assurances, de l’agroalimentaire, des Bâtiments et Travaux publics, des mines, de l’industrie pharmaceutique, de l’énergie, etc.

Par ailleurs, M. Sonko a noté que sa visite dans le Royaume vise à reconfirmer et à refonder les liens entre le Sénégal et le Maroc, deux grandes nations qui se respectent, se reconnaissent et se projettent ensemble.