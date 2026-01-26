Le Maroc et le Sénégal pour une coopération plus dynamique, durable et mutuellement bénéfique

À cet égard, elles ont notamment souligné l’importance de multiplier et d’intensifier les échanges entre les acteurs économiques des deux pays, en tirant pleinement parti du cadre juridique existant entre le Royaume du Maroc et la République du Sénégal, ainsi que des complémentarités offertes par leurs économies respectives.

A cette occasion, Mme Fettah a rappelé l’engagement continu du Royaume du Maroc en faveur du développement de ses relations avec les pays africains et avec le Sénégal en particulier, conformément à la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi, pour une coopération Sud-Sud renforcée et agissante. Ainsi, Mme Fettah et M. Sarr se sont félicités de l’excellence des relations et des liens de coopération et d’amitié qui unissent le Royaume du Maroc et la République du Sénégal.

Cette rencontre a été également l’occasion pour passer en revue la coopération technique entre les deux départements. A cet égard, les deux ministres ont relevé avec satisfaction la qualité et la densité des échanges entre leurs équipes respectives et ont convenu d’intensifier leur coopération en matière d’échange d’expériences et de bonnes pratiques, dans les domaines relevant des attributions des deux ministères.