États-Unis : au moins 18 morts dans une tempête hivernale massive

Au Texas, plusieurs décès ont été confirmés, dont une adolescente de 16 ans tuée dans un accident de luge, tandis que deux personnes ont succombé à l’hypothermie en Louisiane. Dans la région d’Austin (Texas), une victime a été retrouvée sans vie sur le parking d’une station-service abandonnée, apparemment en raison du froid intense.

Par ailleurs, d’autres accidents mortels ont été signalés à travers le pays. En Arkansas, un adolescent de 17 ans est décédé après avoir percuté un arbre alors qu’il était tracté par un quad sur la neige. En Pennsylvanie, trois personnes âgées de 60 à 84 ans ont trouvé la mort alors qu’elles déblayaient la neige dans le comté de Lehigh, selon le médecin légiste local.

À New York, le maire Zohran Mamdani a indiqué que cinq personnes avaient été retrouvées mortes à l’extérieur au cours du week-end, dans des conditions de froid glacial. Un décès a également été signalé dans le Massachusetts après qu’une femme a été heurtée par un chasse-neige, tandis que des morts ont été rapportées dans le Tennessee, le Kansas et l’Iowa.

Face à la gravité de la situation, l’état d’urgence a été déclaré dans une vingtaine d’États ainsi que dans la capitale fédérale, Washington.

Les services météorologiques américains (NWS) qualifient cet épisode de l’un des plus sévères de ces dernières décennies, mettant en garde contre des conséquences potentiellement « catastrophiques » liées aux températures extrêmement basses, aux fortes chutes de neige et aux accumulations de glace. Dans ce contexte, les perturbations des réseaux électriques se sont multipliées. Environ 820.000 clients restaient sans électricité lundi matin, principalement dans le sud des Etats-Unis, selon le site spécialisé PowerOutage.com.

Au Tennessee, où la glace a fait tomber des lignes électriques, plus de 250.000 clients restaient sans électricité lundi, tandis que 100.000 autres étaient privés de courant en Louisiane et dans le Mississippi. En outre, les autorités ont appelé les populations à la plus grande prudence. Du Texas à la Caroline du Nord, en passant par New York, les habitants ont été exhortés à rester chez eux et à éviter tout déplacement non essentiel. « Évitez de prendre la route sauf en cas d’absolue nécessité », a notamment averti la Division de gestion des urgences du Texas.

Les conséquences sur le trafic aérien ont été considérables. Plusieurs grands aéroports de Washington, Philadelphie et New York ont été quasiment paralysés, avec plus de 19.000 vols annulés depuis samedi et des milliers d’autres retardés, selon le site FlightAware. L’agence américaine de l’aviation (FAA) a par ailleurs fait état du crash d’un petit avion transportant huit personnes lors de son décollage dans l’État du Maine, sans confirmer à ce stade un lien direct avec les conditions météorologiques.

Sur le plan météorologique, cette tempête est liée à une déformation du vortex polaire, une masse d’air circulant habituellement au-dessus du pôle nord, mais qui s’est étirée vers le sud. Les autorités ont mis en garde contre un froid potentiellement mortel pouvant durer une semaine après la tempête, notamment dans les Grandes Plaines du Nord et d’autres régions du centre, où les températures ressenties pourraient atteindre -45°C. De telles températures peuvent provoquer des engelures en quelques minutes.