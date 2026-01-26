Maroc-Espagne : la région Souss-Massa et les Îles Canaries renforcent leur coopération

A cette occasion, la délégation de haut niveau du gouvernement des Îles Canaries a été reçue à Agadir, par le wali de la région Souss-Massa, gouverneur de la préfecture d’Agadir Ida-Outanane, Said Amzazi, accompagné du président du Conseil de la région Souss-Massa, Karim Achengli en présence notamment de l’ambassadeur d’Espagne à Rabat, ainsi que du Consul général d’Espagne à Agadir, et de plusieurs acteurs institutionnels, chefs d’entreprises et experts espagnols.

S’exprimant à cette occasion, M. Amzazi a souligné la solidité des relations privilégiées unissant le Royaume du Maroc et le Royaume d’Espagne, en tant que partenaires stratégiques sur les plans commercial et économique. Il a également mis en avant les opportunités prometteuses de coopération entre la région Souss-Massa et les Îles Canaries, notamment dans les domaines de l’investissement, de la recherche scientifique, de l’innovation, de la formation, de l’économie bleue et des activités portuaires, contribuant ainsi au renforcement de l’intégration économique et à la création d’une valeur ajoutée partagée au bénéfice des deux parties.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette rencontre, M. Achengli a indiqué que cette visite intervient dans le cadre du renforcement des liens de coopération et de partenariat liant la région Souss-Massa et les Îles Canaries, notant que les deux parties sont déterminées à promouvoir leur relations bilatérales dans les différents domaines. La région Souss-Massa est animée d’une forte volonté de consolider les liens avec les Îles Canaries, notamment dans les secteurs économique et touristique ainsi que les domaines d’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, a-t-il souligné.

Pour sa part, M. Batlle a affirmé que « nous évoluons dans le même espace géographique et nous partageons des problématiques et des préoccupations communes, et que le travail engagé aujourd’hui, axé sur l’échange des savoirs, le partage des expériences entre les entreprises et la création d’un espace propice au progrès et à la prospérité, bénéficie à l’ensemble de cette région ». Et d’ajouter que « cette visite est marquée par la signature d’accords d’une importance majeure, non seulement en raison du niveau et de la qualité des participants à cette rencontre, ainsi que des membres de la délégation académique et économique présente, mais également au regard du contenu de chacune de ces conventions ».

Cette rencontre a été couronnée par la signature d’un mémorandum d’entente entre la région Souss-Massa et le gouvernement des Îles Canaries, ainsi que la conclusion de conventions de coopération entre des acteurs économiques des deux parties. Le programme de la visite a également été marqué par la présentation d’exposés sur les atouts de la région et les opportunités d’investissement, l’organisation de rencontres B2B entre acteurs économiques, ainsi que des visites de terrain de plusieurs projets structurants.

Selon le Conseil de la région Souss-Massa, cette visite confirme la position stratégique de la région Souss-Massa et son engagement à consolider son rôle de pôle économique ouvert sur l’Europe, l’Afrique et l’espace atlantique. Il est à rappeler que la région Souss Massa et le gouvernement Autonome des Iles Canaries conduisent depuis plusieurs années un dialogue institutionnel qui a favorisé la réussite de projets de coopération économique, culturelle et sociale.

Le processus de coopération portant essentiellement sur les volets : tourisme, éducation et formation, environnement et transport aérien a été officialisé par la signature à Agadir d’un protocole d’accord fixant les domaines prioritaires de partenariat en 2008 entre les deux parties, qui sont : le développement social, économique et humain, la gouvernance démocratique, développement institutionnel et développement de la société civile outre la promotion du tissu économique et d’entreprise.