Nigeria : 20 morts dans une violente attaque armée au centre du pays

Une attaque menée par des hommes armés dans l’État du Plateau au centre du Nigeria a fait au moins 20 morts, dont 12 membres des forces de sécurité et 8 miliciens d’autodéfense, a indiqué samedi une association locale.

L’attaque, survenue vendredi dans plusieurs villages après l’embuscade d’une équipe mixte de militaires et de miliciens locaux, a été réalisée par « un important groupe de bandits lourdement armés », selon l’association. Après des affrontements intenses, les assaillants ont pillé la communauté de Kyaramt, emportant notamment un grand nombre de têtes de bétail.

L’État de Plateau fait face à de nombreux défis sécuritaires, notamment des conflits entre agriculteurs et éleveurs nomades, ainsi qu’une menace croissante des gangs criminels.