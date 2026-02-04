Minéraux critiques : le vice-Président américain plaide pour la création d’une zone commerciale préférentielle

Cette zone commerciale préférentielle offrira une protection vis-à-vis des perturbations externes grâce aux prix planchers, a-t-il expliqué.

« Nous établirons des prix de référence pour les minéraux critiques à chaque étape de la production, qui refléteront la juste valeur marchande réelle », a ajouté le vice-président américain.

De son côté, le Secrétaire d’État américain, Marco Rubio, a fait observer que les minéraux critiques sont indispensables pour les économies modernes, et constituent un pilier essentiel pour les infrastructures, l’industrie ainsi que la défense. Il a, en outre, indiqué que l’administration américaine actuelle œuvre pour assurer la mise en place « d’un marché mondial sûr et d’un approvisionnement durable et accessible à toutes les nations, à un coût abordable », assurant qu’il s’agit d’une « priorité absolue ».

« Chacun ici a un rôle à jouer (…) et les États-Unis sont prêts à se tenir aux côtés de chacun d’entre vous alors que nous entrons dans cette nouvelle ère de prospérité et de sécurité partagées », a-t-il ajouté, exprimant l’espoir que cette réunion ministérielle débouche sur des « actions concrètes ».

La réunion ministérielle, organisée par le chef de la diplomatie américaine, vise à échanger sur les solutions permettant de sécuriser et diversifier les chaînes d’approvisionnement en minéraux critiques.

Le Maroc a été représenté à cette réunion par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Les discussions se sont focalisées sur les investissements dans les minéraux critiques et les mécanismes de prix plancher. Les participants ont, en outre, lancé le « Forum sur l’engagement géostratégique dans le secteur des minerais et des ressources ».

Cette rencontre a réuni des ministres des Affaires étrangères et de hauts responsables de plus d’une cinquantaine de pays, notamment l’Arabie Saoudite, les Emirats Arabes Unis, le Qatar, la Jordanie, le Bahreïn, Oman, la France, la Belgique, l’Allemagne, le Royaume Uni, l’Italie, la Norvège, la Suède, l’Inde, le Japon, la République de Corée, Singapour, l’Argentine, le Brésil, le Mexique et l’Australie.

Les minéraux critiques regroupent des dizaines de matériaux stratégiques tels que le cobalt, le nickel, le manganèse, le graphite et le lithium. Ils englobent également les terres rares, une catégorie bien définie de 17 éléments métalliques.

Ces ressources sont essentielles à de nombreuses technologies du quotidien, les terres rares entrant notamment dans la fabrication des smartphones ainsi que dans celle des véhicules à moteur thermique.