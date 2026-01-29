Yaël Braun-Pivet : « Le Forum parlementaire Maroc-France, une instance précieuse de concertation et de coopération »

« Pour donner corps à ces coopérations et garantir leur succès, nous croyons profondément dans le potentiel de notre coopération interparlementaire« , a-t-elle poursuivi, ajoutant que cette conviction n’est pas théorique, mais plutôt concrète.

A cet égard, elle a rappelé le Jumelage institutionnel entre la Chambre des représentants et l’Assemblée nationale de 2022 à 2024, qui a permis de multiplier les échanges, les missions d’expertise et les échanges de bonnes pratiques.

« Nos quatre chambres ont le pouvoir de bâtir du concret, et c’est exactement ce que nous allons faire, pour affermir l’amitié entre nos deux peuples », a souligné Mme Braun-Pivet.

Elle a en outre noté que le partenariat Maroc-France revêt une dimension géopolitique. « C’est parce que le Maroc est un pilier pour la stabilité régionale que la France plaide pour que l’Union européenne signe un partenariat stratégique global avec le Royaume”, a-t-elle dit.

La présidente de l’Assemblée nationale a de même mis l’accent sur l’amitié franco-marocaine, relevant que la France a toujours soutenu le Maroc dans ses enjeux existentiels. Elle a, à ce propos, salué la récente résolution du Conseil de Sécurité des Nations unies, qui rappelle que l’autonomie sous souveraineté marocaine constitue la seule base pour aboutir à une solution juste et durable.

Par ailleurs, Mme Braun-Pivet a souligné que le lien qui unit les deux pays n’est en effet pas ordinaire, mais « relève d’une intimité stratégique, d’un partenariat d’exception renforcé », scellé lors de la visite d’État effectuée au Maroc, en octobre 2024, par le Président de la République Française, M. Emmanuel Macron, à l’invitation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

« Nos destins sont liés par-delà les rives de la Méditerranée. Que ce soit face au terrorisme, au narcotrafic, aux crises sahéliennes et moyen-orientales, ou face aux dérèglements climatiques, nous faisons front commun, main dans la main et côte à côte », a-t-elle dit, notant qu’il « nous appartient désormais d’affermir cette coopération vitale, en déployant le potentiel de cette diplomatie parlementaire que nous incarnons ». « En novembre 2024, j’avais relevé que la relation franco-marocaine entrait dans un +nouvel âge d’or+. Aujourd’hui, nous pouvons ensemble le constater : cet âge d’or est en plein essor », a-t-elle conclu.