Migration et développement : la Suisse prend en 2026 la présidence du « Processus de Rabat »

Ces orientations stratégiques reflètent l’engagement de la Suisse en faveur d’une politique migratoire équilibrée. Elles correspondent à ses priorités sur le plan national et international, précise-on de même source.

La Suisse organisera plusieurs réunions thématiques ainsi que le prochain sommet de cette plateforme de dialogue début 2027, ajoute le communiqué, notant que les célébrations des 20 ans du Processus de Rabat ponctueront cette année de présidence.

Membre depuis son lancement en 2006, la Suisse y a toujours joué un rôle actif, notamment en tant que membre permanent du comité de pilotage depuis 2022. Cet engagement constitue un pilier de sa politique migratoire extérieure et lui permet de renforcer le dialogue migratoire avec l’Union européenne (UE) comme avec les États du continent africain, selon la même source.

Le Processus de Rabat réunit 28 pays africains, 29 pays européens et d’autres acteurs clés, tels que l’UE et la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Il offre un cadre de dialogue et de consultation entre les pays d’origine, de transit et de destination afin d’apporter des réponses coordonnées et équilibrées aux enjeux de la migration.