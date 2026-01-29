USA : la Maison Blanche compte rÃ©duire le dÃ©ploiement de la police de l’immigration dans le Minnesota

Il a prÃ©cisÃ© que cette annonce intervient Ã lâ€™issue de plusieurs rencontres avec des responsables locaux.

Cette initiative sâ€™inscrit dans un contexte marquÃ© par de vifs dÃ©bats sur la politique migratoire amÃ©ricaine, notamment dans le Midwest, oÃ¹ le renforcement rÃ©cent des opÃ©rations d’arrestations musclÃ©es de migrants a suscitÃ© de vives rÃ©actions de la part dâ€™Ã©lus et de responsables locaux ainsi que d’une grande partie de la population.

Dans ce cadre, M. Homan a indiquÃ© avoir rencontrÃ©, mardi et mercredi, plusieurs responsables du Minnesota, dont le gouverneur dÃ©mocrate Tim Walz, le procureur gÃ©nÃ©ral Keith Ellison et le maire de Minneapolis Jacob Frey, qualifiant ces Ã©changes de Â«Â constructifsÂ Â».

Il a Ã©galement affirmÃ© avoir rÃ©alisÃ© des Â«Â progrÃ¨s significatifsÂ Â», en particulier avec les autoritÃ©s judiciaires et les shÃ©rifs locaux, Ã©voquant la possibilitÃ© de recentrer certaines opÃ©rations de lâ€™ICE au sein des Ã©tablissements pÃ©nitentiaires des comtÃ©s.

Â«Â Davantage dâ€™opÃ©rations en milieu carcÃ©ral permettraient de rÃ©duire la prÃ©sence des agents dans les ruesÂ Â», a expliquÃ© M. Homan, estimant quâ€™une telle coopÃ©ration relÃ¨verait dâ€™une approche Â«Â pragmatiqueÂ Â» en matiÃ¨re dâ€™application des lois sur lâ€™immigration.

Il a toutefois soulignÃ© que ces ajustements restaient conditionnÃ©s Ã la mise en Å“uvre effective des accords en discussion avec les diffÃ©rentes parties prenantes.

Par ailleurs, la sÃ©natrice rÃ©publicaine de l’Etat du Maine, Susan Collins, a indiquÃ©, dans un message publiÃ© sur le rÃ©seau social X, avoir Ã©tÃ© informÃ©e par la ministre de la SÃ©curitÃ© intÃ©rieure, Kristi Noem, de la fin des Â«Â activitÃ©s renforcÃ©esÂ Â» de lâ€™ICE dans cet Etat de la cÃ´te nord-est.

Elle a prÃ©cisÃ© quâ€™aucune opÃ©ration de grande ampleur nâ€™Ã©tait actuellement en cours ni prÃ©vue dans le Maine, tout en soulignant que les opÃ©rations ordinaires de lâ€™ICE et des services des douanes et de la protection des frontiÃ¨res se poursuivraient comme par le passÃ©.

Les autoritÃ©s fÃ©dÃ©rales ont indiquÃ© que la situation restait Ã©volutive et que de nouvelles informations pourraient Ãªtre communiquÃ©es en fonction de lâ€™avancÃ©e des discussions avec les responsables locaux.