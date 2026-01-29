Forum parlementaire Maroc-France : mise en avant de l’expérience marocaine en matière de lutte contre le terrorisme et le crime organisé

À cet égard, le Président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, a indiqué que le Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, joue un rôle crucial dans la lutte contre le terrorisme, le démantèlement de ses cellules et l’assèchement de ses sources, conformément à ses engagements nationaux et internationaux.

De même, il a mis en avant le rôle du Royaume dans la promotion des valeurs de la coexistence et du rejet des discours de haine, ainsi que dans l’accomplissement de ses obligations au sein des organisations internationales afin de favoriser le dialogue des civilisations au service de la tolérance. Et de noter que le terrorisme varie selon les contextes, s’alliant parfois au séparatisme, comme le cas dans certains pays africains, pour prendre des formes encore plus atroces en termes de meurtres et de destructions, forçant des millions de personnes au déplacement et à l’exil, propageant l’ignorance et entravant le développement tout en sapant les institutions.

M. Talbi Alami a souligné que la lutte contre le terrorisme, l’extrémisme violent et le crime organisé, devenus des phénomènes transnationaux, exige une coordination et une action internationales bilatérales et multilatérales. Elle requiert également l’adoption d’une législation claire qui garantisse les droits humains, notamment le droit à la vie, à la sécurité et à la stabilité, fondée sur une philosophie du vivre-ensemble, de la modération, de l’acceptation des différences et du pluralisme. À cet égard, il a salué le rôle essentiel joué par les différents services de sécurité, notamment pour leur vigilance, leur proactivité et les sacrifices consentis par leur personnel dans la lutte contre le terrorisme.

Il a, par ailleurs, mis l’accent sur le rôle de l’Institut Mohammed VI de Formation des Imams Morchidines et Morchidates dans la promotion des valeurs de tolérance et de modération, relevant que la coopération bilatérale entre le Maroc et la France a donné lieu à une coordination efficace ayant permis de déjouer des complots et démanteler des cellules terroristes qui menacent la stabilité des nations et la sécurité des personnes et des biens.

Pour sa part, le gouverneur, Directeur de la sécurité et de la documentation au ministère de l’Intérieur, Laaroussi Baloua, a affirmé que les menaces terroristes et la criminalité transnationale organisée sont de plus en plus sophistiquées et partagent des objectifs similaires, qu’il s’agisse de la volonté de déstabiliser la situation politique dans le cas du terrorisme, ou de saper la stabilité économique dans le cas de la grande criminalité.

Selon le responsable, la lutte contre le terrorisme et les autres formes de criminalité organisée commence par la collecte rigoureuse d’informations, leur traitement approprié et leur diffusion efficace auprès de toutes les parties prenantes, dans le cadre d’un système sécuritaire et judiciaire solide, encadré par des lois et des règlements, et ce, dans le cadre de l’État de droit.

Après avoir souligné que la vigilance sécuritaire continue a permis le démantèlement d’au moins 220 cellules terroristes et l’arrestation de plus de 3.000 personnes depuis 2002, il a estimé que la menace terroriste, bien que structurelle, demeure « totalement maîtrisée », notant que le Maroc se positionne à l’avant-garde des pays adoptant une approche proactive pour lutter contre ce phénomène, en démantelant les cellules terroristes avant que leurs projets ne se concrétisent.

Par ailleurs, M. Baloua a indiqué que le Maroc fait face efficacement contre les migrations irrégulières, avec 73.740 tentatives de migration enregistrées en 2025, et le démantèlement de 300 réseaux de passeurs, en plus de 13.595 migrants secourus en haute mer.

Depuis sa création en 2013, le Forum parlementaire Maroc-France s’érige en plateforme de dialogue, de concertation et d’échange de vues entre les parlementaires marocains et leurs homologues français, en vue de coordonner les positions et d’examiner les différentes questions d’intérêt commun entre les deux pays.