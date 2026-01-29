Le Maroc fermement déterminé à avancer main dans la main avec l’UE pour un partenariat plus profond (Bourita)

Dans ce sens, M. Bourita a affirmé que « le Maroc, porté par la constance de son engagement et la Vision de son Roi, apporte à l’Union Européenne non seulement des attentes, mais une offre stratégique concrète : stabilité, complémentarité, compétitivité, croissance, connectivité et un pont vers le Sud de la Méditerranée et l’Afrique », notant que le Maroc et l’UE, forts de plus d’un demi-siècle de coopération, de partenariat, de co-construction bilatérale et régionale et d’acquis exceptionnels sont désormais appelés à franchir, ensemble, un nouveau seuil de relations.

Il a ainsi assuré que cette 15e session du Conseil d’Association est l’occasion d’exprimer cette ambition et de réaffirmer l’engagement du Royaume à y parvenir avec la même force et la même conviction qui ont toujours animé ce partenariat stratégique multidimensionnel, unique en son genre, conformément à la Vision du Roi Mohammed VI qui tend à « hisser notre relation au rang d’un partenariat davantage approfondi, ancré stratégiquement et qui transcende la simple logique de voisinage pour devenir une alliance de destin partagé ».

Le ministre a, à cette occasion, dressé le bilan des six années écoulées depuis le Conseil d’Association de juin 2019, le qualifiant de « positif dans l’ensemble » avec notamment des « avancées substantielles » réalisées dans les quatre espaces de coopération définis ensemble, à savoir l’espace de convergence des valeurs, celui de convergence économique et de cohésion sociale, celui de connaissances partagées, et celui de concertation politique et de coopération accrue en matière de sécurité. « Ce bilan globalement positif n’occulte pas les défis qui subsistent », a affirmé M. Bourita, faisant observer que la relation entre partenaires stratégiques doit reposer sur la prévisibilité et le dialogue préalable.

Et d’ajouter que si le Maroc a toujours répondu avec engagement et volontarisme aux initiatives européennes (Processus de Barcelone, PEV, Pacte vert, Pacte pour la Méditerranée…), il l’a fait par conviction de l’intérêt partagé, mais aussi par loyauté au Partenariat qui est, depuis 50 ans, un axe majeur de sa politique extérieure.

Dans ce cadre, le ministre a noté que « les mutations de la géopolitique, autant que l’intimité que nous avons tissée avec l’Europe, ont achevé de transformer le Maroc en un prolongement naturel et indispensable de l’espace géopolitique et économique européen ».

M. Bourita a, en outre, soutenu que « l’élévation du Partenariat impliquerait bien sûr des impératifs, que nous mesurons et auxquels nous sommes prêts : en termes de convergence normative et réglementaire ; en termes de mécanismes de concertation préalable, permanente et de haut niveau ; en termes d’investissements conjoints dans les secteurs d’avenir ». Mais à la source de toute évolution qualitative du partenariat, a-t-il poursuivi, il y a un changement de paradigme qu’il est temps de trancher, appelant à passer de la logique du « voisin » vers une logique d’allié, et d’une approche par « programmes et projets » vers des axes stratégiques structurants.

M. Bourita, qui a indiqué que le travail en cours pour l’élaboration d’un Partenariat stratégique approfondi est « notre opportunité pour tracer notre voie pour la prochaine décennie », a estimé que l’édification d’un partenariat exemplaire entre l’UE et le Maroc ne peut se concevoir sans reconnaissance mutuelle ni sans responsabilité partagée.

« Si nous aspirons à un partenariat réellement équilibré, qui tienne dûment compte des spécificités de cette relation unique et des liens d’interdépendance que nous avons capitalisés, il est essentiel que le Maroc soit pleinement intégré – à l’image de ce qui se pratique pour certains pays en préadhésion – dans les processus décisionnels des domaines qui le concernent directement, qu’il s’agisse de l’environnement, du commerce, des réseaux portuaires ou des normes techniques », a déclaré le ministre.

Cette consultation en amont n’est pas une simple formalité : elle est le ciment de la confiance et le gage d’une adhésion durable, a dit M. Bourita, ajoutant qu’il est impératif de « mobiliser l’ensemble des forces vives de nos sociétés » pour que le Partenariat ne soit pas un vœu pieux entre diplomates. Cet ancrage « dans le réel » est vital pour éviter de construire un Partenariat purement technocratique et pour garantir qu’il réponde véritablement aux attentes des populations, a-t-il dit.

Dans cette perspective dynamique, la Coupe du Monde de football 2030, que le Maroc aura l’honneur et la fierté de co-organiser avec l’Espagne et le Portugal, représente une opportunité historique et unique d’accélération opérationnelle du Partenariat, a-t-il précisé, ajoutant que « cet événement fédérateur peut – et doit –nous arrimer physiquement : modernisation accélérée des transports et de la logistique, numérisation des services, développement d’infrastructures durables, renforcement des dispositifs sécuritaires, promotion d’un tourisme responsable et intégrateur ». « Nous proposons de faire de l’échéance 2030 un accélérateur du partenariat, démontrant sa pertinence et sa valeur ajoutée », a conclu M. Bourita.