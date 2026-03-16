Les pays du CCG contribuent à hauteur de 21,8 % à la production mondiale de pétrole brut

Dans son rapport intitulé « Statistiques énergétiques », le Centre qui présente un aperçu global des performances des secteurs pétrolier, gazier et des énergies renouvelables dans les pays du CCG, fait état d’une production de gaz stable et d’une augmentation des réserves.

Il relève que ces pays ont également contribué à hauteur de 10 % à la production mondiale de gaz naturel commercialisé et de 13,5 % à ses exportations, ajoutant qu’ils détiennent 32,7 % des réserves mondiales de pétrole et 21,2 % des réserves mondiales de gaz naturel.

La valeur ajoutée du secteur pétrolier dans les pays du CCG, aux prix courants du marché, a atteint environ 561,2 milliards de dollars en 2024, contribuant à hauteur de 24 % au produit intérieur brut, tandis que la valeur ajoutée aux prix constants s’est élevée à 541,9 milliards de dollars, soit une contribution de 29,3 %, précise la même source.

Le Centre statistique du CCG fait par ailleurs état d’une baisse de 5,4 % de la production de pétrole brut en 2024, qui s’est établie à 16,1 millions de barils par jour, contre 17 millions de barils par jour en 2023. Les exportations de pétrole brut ont également reculé de 7,2 %, atteignant 11,5 millions de barils par jour, contre 12,3 millions de barils par jour l’année précédente.

Les données indiquent également que la production de gaz naturel commercialisé a légèrement diminué, de moins de 0,4 %, pour s’établir à 442,0 milliards de mètres cubes, contre 443,8 milliards de mètres cubes en 2023.