Cannabis: L’application thérapeutique diversifiée, la réglementation appropriée et une industrie adaptée, clés du succès du modèle marocain

Dans ce cadre, M. El Guerrouj a fait savoir qu’à ce jour, 109 produits à base de cannabis CBD ont été fabriqués par des industriels pharmaceutiques et des opérateurs autorisés, enregistrés auprès de l’Agence marocaine du médicament et des produits de santé (AMMPS) et mis sur le marché national.

Il s’agit notamment de 50 compléments alimentaires et de 50 produits cosmétiques à base de CBD, aujourd’hui disponibles dans plus de 600 points de vente à travers le Royaume, illustrant l’essor progressif et encadré de cette filière, a-t-il précisé.

De son côté, le directeur général du site Casablanca de la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé (FM6SS), Khalid Sair, a relevé que le CBD, longtemps entouré de perceptions négatives, s’impose désormais comme un champ de recherche scientifique sérieux, structuré et en pleine évolution à l’échelle internationale.

Il a insisté sur la transformation profonde de l’approche des molécules issues du cannabis, désormais appréhendées sous un prisme scientifique, pharmacologique et thérapeutique.

Les domaines d’exploration clinique sont multiples, a-t-il relevé, citant notamment la prise en charge de la douleur chronique, certaines épilepsies résistantes, les troubles neurologiques, l’oncologie de support et les soins palliatifs.

Toutefois, M. Sair a souligné que cette évolution doit impérativement s’appuyer sur des preuves scientifiques solides, des protocoles cliniques rigoureux, un cadre réglementaire clair ainsi qu’une formation adéquate des professionnels de santé, appelant les institutions concernées à jouer pleinement leur rôle en la matière.

Pour sa part, le président du Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM), Muhammadin Boubekri, a indiqué que le succès de cette filière repose sur un « trépied institutionnel unique ».

Celui-ci comprend, a-t-il expliqué, la légalité et la souveraineté incarnées par l’ANRAC, l’excellence académique portée par l’Université Mohammed VI des Sciences et de la Santé (UM6SS), en tant que moteur de la recherche et de la formation, ainsi que la vigilance éthique assurée par le CNOM.

M. Boubekri a insisté sur le rôle du Conseil dans l’encadrement de cette innovation médicale, afin de garantir le respect de l’éthique, des bonnes pratiques et la protection à la fois du prescripteur et de l’usager. Il a également souligné l’importance de l’apport des sociétés savantes, affirmant que « la science doit rester la seule boussole » dans le développement de l’usage thérapeutique du cannabis.

Organisé par l’UM6SS et le Centre Mohammed VI de la Recherche et de l’Innovation (CM6RI), en partenariat avec l’ANRAC, le CNOM et la Société marocaine des sciences médicales, ce colloque vise à sensibiliser et former les professionnels de santé, chercheurs et acteurs du secteur pharmaceutique aux enjeux médicaux, scientifiques et réglementaires liés à l’utilisation thérapeutique du CBD.

Cette initiative s’inscrit dans un contexte marqué par une avancée majeure du Maroc dans la réglementation du cannabis à usage médical, ouvrant la voie à une intégration encadrée de ses applications thérapeutiques, tout en renforçant le positionnement du Royaume parmi les pays ayant adopté l’usage thérapeutique du CBD et du THC dans un cadre réglementaire rigoureux.

Dans ce cadre légal strict, l’industrie pharmaceutique marocaine est désormais en mesure de produire des médicaments à base de cannabis, dont les principaux composants sont le CBD (cannabidiol) et le THC (tétrahydrocannabinol), destinés à répondre à des besoins thérapeutiques précis et prescrits par des médecins.

Par ailleurs, le CBD, molécule dépourvue d’effet psychoactif, peut également être utilisé dans d’autres produits tels que les compléments alimentaires, sous réserve du respect de normes réglementaires strictes, notamment en matière de quantité, de concentration en CBD et d’absence ou quasi-absence de THC, conformément à la législation en vigueur définie par l’ANRAC.