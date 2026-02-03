L’armée américaine dit avoir abattu un drone iranien ayant approché un porte-avions

« Un avion de combat F-35C d’Abraham Lincoln a abattu le drone iranien en état de légitime défense et pour protéger le porte-avions et le personnel à bord », a expliqué dans un communiqué le porte-parole du Centcom, le capitaine Tim Hawkins.

Ce drone, abattu à 800 km des côtes iraniennes, « continuait à voler en direction du navire en dépit de mesures de désescalade prises par les forces américaines », a dit le porte-parole. Il a également fait savoir que deux bateaux armés iraniens et un drone se sont approchés d’un pétrolier battant pavillon américain, le Stena Imperative, « à grande vitesse et menaçaient de l’aborder et le saisir ». Un destroyer américain a porté assistance au pétrolier, avec le soutien de l’armée de l’air, et l’a escorté hors de danger, selon la même source. Selon la presse américaine, l’incident a eu lieu dans le détroit d’Ormuz.

L’Iran est sous pression après la répression sanglante en janvier d’un vaste mouvement de protestations populaires contre le coût de la vie, notamment de la part des Etats-Unis, qui exigent un accord sur le nucléaire. Washington a répété ne pas écarter l’option militaire mais dit vouloir trouver un accord avec Téhéran.