CAN 2025 : sanctions pour le Sénégal et le Maroc après la finale chaotique

La commission disciplinaire de la Confédération africaine de football (CAF) a prononcé des sanctions contre la Fédération sénégalaise de football (FSF), la Fédération royale marocaine de football (FRMF) ainsi que plusieurs joueurs et officiels à la suite des incidents survenus lors de la finale de la CAN 2025 Maroc remportée par le Sénégal (1-0 a.p.).

Sanctions infligées à la FSF :

Suspension de 5 matches officiels CAF pour le sélectionneur Pape Bouna Thiaw (pour conduite antisportive et atteinte à la réputation du football), assortie d’une amende de 100 000 USD.

Suspension de 2 matches pour les joueurs Iliman Cheikh Baroy Ndiaye et Ismaila Sarr (comportement antisportif envers l’arbitre).

Amende de 300 000 USD pour la conduite inappropriée des supporters.

Amende de 300 000 USD pour la conduite antisportive des joueurs et du staff technique.

Amende de 15 000 USD pour les 5 cartons jaunes reçus par l’équipe.

Sanctions infligées à la FRMF :

Suspension de 2 matches pour Achraf Hakimi (comportement antisportif), dont 1 avec sursis d’un an.

Suspension de 3 matches et amende de 100 000 USD pour Ismaël Saibari (comportement antisportif).

Amende de 200 000 USD pour le comportement inapproprié des ramasseurs de balles.

Amende de 100 000 USD pour l’invasion de la zone VAR et l’obstruction du travail arbitral par des joueurs et membres du staff.

Amende de 15 000 USD pour l’utilisation de lasers par des supporters.

La commission a par ailleurs rejeté le recours déposé par la FRMF alléguant des violations des articles 82 et 84 du règlement de la CAN par la FSF.Ces sanctions font suite aux graves incidents de la finale : interruption de 14 minutes après le départ temporaire des Sénégalais pour protester contre un penalty, échauffourées entre remplaçants, jets de projectiles, fumigènes massifs et envahissements partiels de la pelouse. Le résultat du match n’était toujours pas homologué au moment de la décision.