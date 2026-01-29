Partenariat Maroc – UE : la 15ème session du Conseil d’Association s’ouvre aujourd’hui à Bruxelles

La réunion connaîtra également la participation de la Commissaire européenne à la Méditerranée, Mme Dubravka Šuica, ainsi que de plusieurs Ministres des Affaires étrangères des États membres, témoignant de l’importance que l’Union et ses Etats membres accordent au partenariat avec le Royaume.

Ce Conseil d’Association constitue une opportunité pour dresser un bilan de la coopération bilatérale multidimensionnelle.

Les discussions porteront sur l’ensemble des piliers du partenariat stratégique, des volets politique et sécuritaire aux domaines économique, énergétique, numérique et de la mobilité. La session permettra également un échange de vues sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, dans un contexte géopolitique en mutation.

Cet événement est attendu comme une étape supplémentaire pour réaffirmer la solidité du partenariat unique entre le Maroc et l’UE et pour tracer les contours d’une nouvelle phase, plus ambitieuse et plus intégrée, de cette relation privilégiée.