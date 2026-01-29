Le Vietnam et l’UE élèvent leurs relations au rang de partenariat stratégique global

Selon une déclaration conjointe adoptée jeudi, ce renforcement du partenariat permettra d’explorer et d’approfondir la coopération dans plusieurs secteurs, notamment la défense, les minéraux critiques, les semi-conducteurs, les transports et les « infrastructures de communication fiables ». Il devrait se traduire par des rencontres à haut niveau plus fréquentes, les deux parties envisageant de recalibrer leurs échanges commerciaux face à la hausse des droits de douane américains sur leurs exportations.

Cette décision constitue « une étape historique soulignant les grandes réalisations des deux parties », a déclaré le président vietnamien, Luong Cuong, lors d’une rencontre à Hanoï avec M. Costa.

Pour sa part, Antonio Costa, arrivé au Vietnam après la conclusion mardi d’un important accord commercial entre l’UE et l’Inde, a affirmé que ce partenariat renforcé « souligne l’importance que nous accordons à la région et au rôle croissant du Vietnam ». « À un moment où l’ordre international fondé sur des règles est menacé de plusieurs côtés, nous devons nous tenir côte à côte en tant que partenaires fiables et prévisibles », a-t-il dit.

À noter que les deux parties avaient signé un accord de libre-échange, entré en vigueur en 2020.