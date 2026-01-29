Alexandrie : ouverture du Forum culturel égypto-marocain

Ce forum, tenu en partenariat avec l’Ambassade du Royaume du Maroc au Caire et la Fondation du Forum d’Assilah, s’inscrit dans le cadre des activités du « Parcours culturel égypto-marocain pour le dialogue et la mémoire », qui comprend une série d’initiatives programmées du 24 au 31 janvier courant au Caire et à Alexandrie, notamment des visites d’institutions culturelles et de sites historiques, des rencontres de jeunes et d’acteurs de la société civile, ainsi que des espaces ouverts de dialogue intellectuel et culturel.

Dans une allocution diffusée à l’ouverture du forum, l’Ambassadeur du Maroc en Égypte, Mohamed Aït Ouali, a souligné que l’action culturelle associative telle qu’incarnée par l’expérience du Forum d’Assilah depuis plus de quatre décennies, constitue un levier fondamental de la diplomatie culturelle. Il a relevé que cette manifestation offre une opportunité de rapprochement entre les institutions officielles et les initiatives associatives en vue d’un travail commun au service de la culture, de l’échange d’expertises et de l’ouverture de nouvelles perspectives de coopération culturelle entre le Maroc et l’Égypte, rappelant que la culture représente un investissement dans l’avenir des générations et un moyen de préservation de la mémoire collective. Le diplomate marocain a également évoqué le rôle éminent joué par feu Mohamed Benaïssa, ancien ministre des Affaires étrangères, fondateur du Forum d’Assilah et membre du Conseil des sages de la Bibliothèque d’Alexandrie, qui a consacré sa vie à la construction de ponts de dialogue entre les cultures et fait de la ville d’Assilah une capitale culturelle de rayonnement international.

De son côté, le Directeur de la Bibliothèque d’Alexandrie, Ahmed Zayed, a souligné l’importance du réseautage culturel entre les différents acteurs et intellectuels du Maroc et d’Égypte, saluant le rôle du Forum d’Assilah en tant que plateforme mondiale de dialogue et pôle de rayonnement culturel. Pour sa part, l’Ambassadeur de l’Égypte à Rabat, Ahmed Nihad Abdellatif, a salué, lors d’une intervention par visioconférence, la dynamique culturelle que connaît le Maroc, à travers l’attention portée aux musées et aux institutions culturelles, le soutien aux initiatives culturelles et l’organisation de festivals artistiques.

Le Président du Forum méditerranéen de la jeunesse, Yassine Aissbouya, a indiqué que le choix du thème du forum reflète une conviction profonde quant à l’importance de la complémentarité entre les institutions officielles et les initiatives de la société civile, en tant que voie privilégiée pour l’activation de la diplomatie culturelle. Dans le même sillage, le vice-secrétaire général de la Fondation du Forum d’Assilah, Toufik Louzari, a souligné que ce forum constitue l’aboutissement d’un long parcours de coopération culturelle solide entre le Maroc et l’Égypte, notamment entre les villes d’Assilah et d’Alexandrie.

Le forum, qui réunit un parterre de diplomates, d’enseignants-chercheurs, d’experts et d’intellectuels du Maroc et d’Égypte, permet de débattre des liens culturels maroco-égyptiens en tant que patrimoine historique et civilisationnel commun, ainsi que du rôle de la diplomatie culturelle participative comme passerelle de communication entre les peuples.