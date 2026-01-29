 Xi et Starmer conviennent de renforcer la coopération sino-britannique

« La Chine est prête à œuvrer avec le Royaume-Uni pour forger un partenariat stratégique global, stable et à long terme », a déclaré M. Xi lors d’un entretien avec le dirigeant britannique au Palais du Peuple. Reconnaissant que les relations sino-britanniques avaient connu « des revers ces dernières années », M. Xi a souligné la possibilité d’ouvrir « un nouveau chapitre ».

Arrivé à Beijing mercredi pour une visite de quatre jours incluant Shanghai, Keir Starmer s’est dit déterminé à bâtir une relation « plus sophistiquée », permettant d’identifier les opportunités de collaboration tout en maintenant « un dialogue constructif sur les points de désaccord ». Cette visite, la première d’un dirigeant britannique en Chine depuis celle effectuée par Theresa May en 2018, marque une tentative de réinitialisation des liens bilatéraux après leur dégradation sous les gouvernements conservateurs.

Le chef du gouvernement travailliste a plaidé pour une approche « mature » avec la Chine, troisième partenaire commercial du Royaume-Uni. « Il est dans notre intérêt national de dialoguer avec la Chine », a-t-il déclaré à son arrivée devant la cinquantaine de chefs d’entreprises qui l’accompagnent, notamment dans les secteurs de la pharmacie, de l’automobile et de la finance.

Les deux dirigeants ont mis en exergue l’importance de coopérer dans un contexte international de plus en plus complexe, notamment sur des dossiers tels que les changements climatiques et la stabilité mondiale.

M. Starmer doit s’entretenir jeudi après-midi avec le Premier ministre chinois Li Qiang, avant d’assister à la signature de plusieurs accords.