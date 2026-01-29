Ouverture à Rabat du 5e Forum parlementaire Maroc-France

Cette session est présidée, côté marocain, par le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, et le président de la Chambre des conseillers, Mohamed Ould Errachid, et côté français, par le président du Sénat, Gérard Larcher, et la présidente de l’Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet.

A l’ordre du jour de ce Forum, figurent quatre séances thématiques portant sur des questions stratégiques. La première séance se focalise sur « les nouveaux horizons de la coopération bilatérale », tandis que la deuxième aborde « la sécurité et la lutte contre le terrorisme et le crime organisé ».

La troisième séance se penche sur « les droits des femmes et la participation à la vie publique », alors que la quatrième est consacrée à « la transition énergétique et les énergies renouvelables ».

Ces séances connaitront la participation de plusieurs ministres et responsables des secteurs concernés du côté marocain. Le Forum sera également marqué par une intense activité diplomatique et des entretiens bilatéraux entre les deux parties.

Cet évènement s’érige en plateforme de dialogue, de concertation et d’échange de vues entre les parlementaires marocains et leurs homologues français, en vue de coordonner les positions et d’examiner les différentes questions d’intérêt commun entre les deux pays.