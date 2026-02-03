Hammouchi préside la cérémonie de remise de Wissams Royaux à des cadres et fonctionnaires de la DGST

A cette occasion, M. Hammouchi a relevé que cette Haute Distinction Royale est une reconnaissance des sacrifices considérables ayant marqué la carrière professionnelle des fonctionnaires bénéficiaires, ainsi qu’une marque d’estime pour leur dévouement indéfectible au service des constances et des intérêts supérieurs de la nation.

Aussi, M. Hammouchi a félicité les fonctionnaires décorés, une source de fierté personnelle et de satisfaction professionnelle, les exhortant à continuer à s’acquitter avec dévouement de leur noble mission qui consiste à préserver le territoire national contre tout danger ou menace contre la sécurité des personnes et des biens.

La remise de Wissams Royaux s’est déroulée lors d’une cérémonie à la DGST, présidée par M. Hammouchi, en présence de différents responsables sécuritaires centraux et régionaux.