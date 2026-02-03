Personnes en situation de handicap : entrée en service effective de la carte de réduction pour les voyages par trains

À ce jour, le Secrétariat d’État à l’Insertion sociale a reçu 5.022 demandes de carte via la plateforme en ligne « IDMAJ », précise le communiqué, faisant savoir que 3.220 cartes ont été traitées et imprimées, outre la remise de 2.027 cartes aux centres d’orientation et d’assistance aux personnes en situation de handicap relevant de l’Entraide Nationale dans les différentes provinces du Royaume, afin de les distribuer aux bénéficiaires concernés.

Les personnes en situation de handicap souhaitant bénéficier de cette carte peuvent déposer leur demande via la plateforme https://idmaj.social.gov.ma/ , rappelle-t-on.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par le Secrétariat d’État à l’Insertion sociale en vue de faciliter l’accès aux services pour les personnes en situation de handicap, promouvoir les principes d’équité et d’égalité des chances, et garantir leur intégration sociale et leur pleine participation à la société, conformément aux hautes directives du Roi Mohammed VI, conclut le communiqué.