Coupe des champions féminine de la FIFA : l’AS FAR éliminée en demi-finale face à Arsenal (6-0)

Les buts des Anglaises ont été inscrits par Stina Blackstenius (8e), Frida Maanum (12e), Maria Caldentey (21e), Olivia Smith (41e) et Alessia Russo (66e, 76e).

L’équipe Arsenal affrontera ainsi en finale, dimanche à l’Emirates Stadium de Londres, le club brésilien SC Corinthians qui s’est imposé 1-0 face au club américain Gotham FC, en première demi-finale face de cette compétition.

Opposées à l’une des formations les plus expérimentées d’Europe, les joueuses de l’AS FAR ont livré une prestation courageuse mais se sont heurtées à la solidité collective et à l’efficacité offensive de leurs adversaires, qui ont su faire la différence au fil de la rencontre.

Cette demi-finale marque néanmoins une étape historique pour l’AS FAR, qui devient le premier club africain à atteindre le dernier carré de cette nouvelle compétition intercontinentale, réunissant les meilleures équipes féminines issues des cinq continents.

Les Marocaines affronteront, dimanche à l’Emirates Stadium, le club américain Gotham FC pour le match de classement.

La FIFA a annoncé une dotation globale de 4 millions de dollars, dont 2,3 millions pour le vainqueur et un million au finaliste. Les deux équipes éliminées en demi-finale recevront chacune 200.000 dollars, tandis que les clubs sortis lors des premiers tours percevront 100.000 dollars.

À travers la Coupe des champions féminine, la FIFA entend structurer et pérenniser le football féminin de clubs, notamment à travers des investissements financiers, des ajustements du calendrier international et la création de nouvelles compétitions majeures.