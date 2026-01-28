Royaume-Uni : Sarah Mullally, officiellement première femme archevêque de Canterbury

« C’est un privilège extraordinaire, que j’accueille avec une profonde humilité« , a-t-elle déclaré avant cette cérémonie, s’engageant à exercer ses fonctions dans un esprit d’hospitalité et d’ouverture.

Elle succède à Justin Welby en tant que 106e archevêque de Canterbury, devenant ainsi la plus haute autorité religieuse du pays, après le Roi Charles III, gouverneur suprême de l’Église d’Angleterre.

La cérémonie de confirmation à la cathédrale Saint-Paul marque l’entrée officielle en fonctions de Sarah Mullally, qui prendra part à un service d’installation plus solennel à la cathédrale de Canterbury en mars prochain.

Mère de deux enfants, elle a été nommée en octobre dernier à ce poste important, dont le titulaire officie lors des grands événements au pays.

L’église anglicane a été établie au 16e siècle au cours de la Réforme entamée sous le roi Henri VIII, qui a aboli l’autorité papale en Angleterre pour devenir chef suprême de l’Église d’Angleterre.