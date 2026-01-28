GITEX Africa Maroc : un roadshow à Paris en amont de l’édition 2026

Intervenant à cette occasion, Chakib Achour, country chief representative de GITEX Africa Maroc, a indiqué que cet événement constitue aujourd’hui « la plus grande plateforme technologique du continent, tous secteurs confondus ».

« Le Maroc est une terre d’opportunités et une porte d’entrée naturelle vers l’Afrique. La 5G y est disponible, la stratégie Morocco Digital 2030 est claire, et des annonces structurantes ont récemment été faites autour de l’AI made in Morocco », a-t-il fait observer, appelant les acteurs français à participer activement à cette dynamique.

Il a par ailleurs mis en avant l’adaptation des thématiques de GITEX Africa aux priorités africaines, avec des espaces dédiés à l’intelligence artificielle, à la cybersécurité, aux villes intelligentes, aux télécommunications et à la connectivité, au cloud et aux data centers, ainsi qu’à des secteurs verticaux clés tels que la fintech, la future mobility, l’edtech, l’agritech et la sport tech.

S’agissant du GITEX Future Health Africa 2026, M. Achour a indiqué que l’événement qui aura lieu pour la première fois dans la capitale économique du Royaume place la santé et les technologies médicales au cœur du développement numérique africain.

Dans une déclaration à la MAP, Richard Brook, vice-président associé (AVP) de GITEX, a insisté sur l’importance de renforcer les liens entre les écosystèmes africains et français, à même de « concrétiser les ambitions gouvernementales en matière d’innovation ».

Abordant la dimension santé, M. Brook a rappelé que celle-ci constitue un pilier historique de GITEX Africa, se réjouissant de l’organisation de GITEX Future Health Africa à Casablanca, en partenariat avec le ministère de la Santé.

« La technologie, notamment l’IA appliquée au diagnostic, à l’accès et à l’accessibilité des soins, est déterminante pour améliorer les parcours patients et les résultats de santé en Afrique », a-t-il souligné.

De son côté, Driss Ibenmansour, partenaire au sein du fonds de capital-risque Breega, a indiqué que GITEX Africa représente « un rendez-vous de référence pour les investisseurs », notant que le Maroc dispose d’ »un positionnement stratégique pour structurer et accélérer la tech africaine ».

Intervenant également, Romain Poirot-Lellig, fondateur et CEO de Kwik.africa, a estimé que GITEX Africa constitue un modèle structurant pour les écosystèmes technologiques africains, soulignant le rôle central du Maroc grâce à son dynamisme économique, à ses capacités d’investissement et au talent de sa jeunesse.

Selon les organisateurs, l’édition 2026 de GITEX Africa Maroc ambitionne de rassembler à Marrakech plus de 55.000 participants, 1.500 exposants et start-up internationaux, ainsi que plus de 700 intervenants de renommée mondiale, représentant 145 pays africains et internationaux.