US: treize morts Ã  New York provoquÃ©es par une vague de froid polaire

Â«Â Nous pouvons confirmer que 13 personnes sont dÃ©cÃ©dÃ©es Ã l’extÃ©rieur depuis le dÃ©but de la tempÃªte de neige et de cette pÃ©riode de froid extrÃªmeÂ Â», a dÃ©clarÃ© un porte-parole de la mairie de New York citÃ© par les mÃ©dias, indiquant que des Ã©quipes spÃ©cialisÃ©es parcourent les rues de la ville pour aider les personnes qui ne disposent pas dâ€™un abri.

Il a relevÃ© que plus de 800 sans-abris ont Ã©tÃ© hÃ©bergÃ©s depuis le dÃ©but de ce qui pourrait Ãªtre la plus longue pÃ©riode de jours consÃ©cutifs avec des tempÃ©ratures infÃ©rieures Ã 0Â°C dans l’histoire de la ville.

Ce drame intervient alors quâ€™une nouvelle tempÃªte hivernale s’abat samedi sur les Etats-Unis, avec de rares chutes de neige sur des stations balnÃ©aires du sud-est et une vague de froid venu de l’Arctique qui va frapper jusqu’Ã la Floride. Cet Ã©vÃ©nement mÃ©tÃ©o survient une semaine aprÃ¨s une tempÃªte de neige qui a frappÃ© le week-end dernier du Texas Ã la capitale Washington, dÃ©sorganisant les transports et faisant une centaine de morts Ã travers le pays.

Cette fois-ci, le phÃ©nomÃ¨ne est double, prÃ©viennent les services mÃ©tÃ©orologiques amÃ©ricains (NWS).

D’une part, des chutes de neige sont prÃ©vues de samedi Ã dimanche sur la cÃ´te atlantique, et particuliÃ¨rement autour de la Caroline du Nord et du Sud. D’autre part, une vague de froid polaire frappe jusqu’Ã lundi les deux tiers de l’est du pays, du Dakota du Nord Ã la Floride.