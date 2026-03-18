Suite à la décision de la CAF, la diplomatie marocaine prône la retenue à Dakar

L’ambassade du Maroc à Dakar appelle les ressortissants marocains au Sénégal au calme et à la retenue après la décision de la CAF d’accorder la victoire de la CAN 2025 au Maroc par forfait.

Dans un communiqué officiel, la représentation diplomatique marocaine exhorte la communauté établie au Sénégal à faire preuve de « vigilance » et de « sens des responsabilités ». Cet appel intervient dans un climat de tension sur les réseaux sociaux, suite au verdict du Jury d’Appel de la Confédération Africaine de Football (CAF) déclarant le Sénégal forfait (3-0) pour la finale de la compétition.

L’ambassade insiste sur le fait que le football doit demeurer un « vecteur de rapprochement » et que l’issue d’un match ne saurait justifier de tensions entre « peuples frères ». Elle rappelle que les autorités des deux pays gèrent actuellement le dossier diplomatique et sécuritaire. Le texte salue par ailleurs l’action des autorités sénégalaises pour la protection des ressortissants marocains et de leurs biens, invoquant les valeurs de la « Teranga ».

Le contexte sportif reste cependant marqué par une vive contestation du côté de Dakar. La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a officiellement annoncé son intention de déposer un recours auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) pour contester la décision de la CAF. Cette procédure juridique suspend, dans l’opinion publique, la conclusion définitive de cette édition 2025.

Face à cette incertitude et aux réactions passionnées, les diplomates marocains invitent leurs concitoyens à respecter strictement les lois en vigueur au Sénégal et à adopter une attitude de courtoisie. L’objectif affiché est de préserver les relations bilatérales historiques et multiformes unissant Rabat et Dakar, au-delà des aléas du terrain de sport.