Maroc-France : Dakhla et Dreux renforcent leur coopération dans les domaines agricole et environnemental

Dans une déclaration à la presse, M. Hormatallah a souligné que cette rencontre a permis au Groupe GEDIA de présenter un projet portant sur l’agriculture, l’aquaculture, les énergies renouvelables et la gestion des déchets. De plus, une convention a été signée concernant un projet clé dans le cadre du partenariat existant entre la commune de Dakhla et la mairie française de Dreux, a-t-il ajouté, faisant observer que ce partenariat se concrétisait par des initiatives et des projets tangibles.

De son côté, le maire de Dreux a indiqué que cette convention marque le lancement d’une expérience pionnière axée sur la valorisation des déchets marins, ainsi que d’autres types de déchets, ce qui permettra à terme de créer du biogaz, à travers une valorisation durable des déchets. Cette initiative vise aussi à assurer la protection de l’environnement, étant donné que Dakhla se distingue par un écosystème unique et riche en ressources naturelles, a-t-il expliqué.

Pour sa part, le directeur général du Groupe GEDIA, Patrick Polge, a souligné que ce projet consiste en une expérimentation sur la micro-méthanisation, grâce à la production de gaz et d’engrais agricoles à partir de déchets organiques. Ce projet s’inscrit dans le cadre de la dynamique de développement global de la région de Dakhla-Oued Eddahab, que ce soit dans le tourisme, l’agriculture ou la pêche maritime, a-t-il affirmé.

Cette rencontre s’est déroulée en présence du Secrétaire général de la wilaya de Dakhla-Oued Eddahab, Abderrazak El Gourji, des membres du Conseil communal de Dakhla et des chefs des services extérieurs.