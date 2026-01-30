Genève : le Maroc et l’OIT annoncent le lancement de la campagne mondiale « Carton rouge au travail des enfants

Selon les dernières estimations OIT-UNICEF, 138 millions d’enfants sont toujours engagés dans le travail des enfants dans le monde, dont 54 millions dans des formes dangereuses, malgré une baisse significative depuis 2000.

Lors d’une conférence de presse en ligne conjointe, l’ambassadeur représentant permanent du Royaume auprès de l’ONU et des organisations internationales à Genève, Omar Zniber et la Directrice du département de la Gouvernance et du Tripartisme de l’OIT, Vera Paquete-Perdigão, ont posé en photo en brandissant chacun un carton rouge, symbolisant le lancement de la campagne.

«Carton rouge au travail des enfants” porte un message simple et universel, compris à travers toutes les cultures, tous les pays et toutes les langues : le travail des enfants doit cesser. Le carton rouge est un symbole clair et sans ambiguïté. Dans le sport, à l’école, au sein des communautés du monde entier, il signifie : le jeu est terminé. La ligne a été franchie. Cela ne peut pas continuer.

Appliqué au travail des enfants, le carton rouge entend mettre fin à chaque situation qui vole l’enfance, le prive d’éducation et met en danger sa santé et son développement. C’est aussi un carton rouge à la pauvreté qui contraint les familles à des choix impossibles, explique l’OIT. Le message s’adresse également aux systèmes et à l’indifférence qui condamnent 138 millions d’enfants à travailler au lieu d’apprendre, au lieu de jouer.

Lancée pour la première fois en 2002, la campagne “Carton rouge au travail des enfants est née de la conviction que le travail des enfants n’est pas une fatalité. Aujourd’hui, en 2026, alors que le monde se réunit à Marrakech pour cette conférence historique, cette campagne est relancée avec une urgence et une force renouvelées, souligne l’OIT.

La campagne repose sur trois étapes simples, conçues pour permettre à chacun, partout dans le monde, d’y participer et d’ajouter sa voix à ce mouvement mondial. Chacun peut imprimer le carton depuis le site de l’OIT, de se prendre en selfie en brandissant le carton rouge, puis de partager la photo sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag #EndChildLabour.