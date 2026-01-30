Transport aérien : un record de 36,4 millions de passagers en 2025 (DEPF)

L’activité de transport aérien a enregistré un niveau record du trafic de passagers qui a avoisiné les 36,4 millions de voyageurs en 2025, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF).

Ce chiffre record représente une performance de +11,2%, après un raffermissement de 21% à fin 2024, indique la DEPF dans sa récente note de conjoncture.

Le trafic aérien de voyageurs internationaux s’est accru de 10,8% en 2025, tiré par la croissance consolidée du flux enregistré avec l’Europe (+9,9%), le Moyen et l’Extrême Orient (+16,4%), l’Amérique du Nord et du Sud cumulées (+24,9%), l’Afrique (+11,4%) et les Pays du Maghreb (+8,8%), précise la même source.

Pour ce qui est du trafic de voyageurs au niveau national, il s’est renforcé de 13,9%. Quant au trafic aérien de fret, il a augmenté de 5,3% à fin 2025.

S’agissant de l’activité portuaire, un trafic commercial de 95,6 millions de tonnes a été manutentionné au sein des ports gérés par l’Agence Nationale des Ports (ANP) à fin novembre 2025, en hausse de 5,7%, suite au renforcement du trafic des importations de 4,6%, de celui du cabotage de 45,8% et de celui des exportations de 4,6%.

De même, le trafic des passagers a augmenté au sein de ces ports de 4,5% pour avoisiner les 2,3 millions de passagers. Concernant l’activité de croisières, elle a enregistré une hausse de 51%, avec l’afflux de 341.481 croisiéristes.

Par ailleurs, la valeur ajoutée du secteur de transport et entreposage s’est accrue de 3,5% au troisième trimestre 2025, après une consolidation de 7,5% un an auparavant.

Compte tenu d’une hausse de 4,3% au deuxième trimestre et de 4% au premier trimestre 2025, la valeur ajoutée du secteur s’est améliorée, en moyenne, de 3,9% au terme des neuf premiers mois de 2025, après une augmentation de 7,3% un an passé.

