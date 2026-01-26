Présidence française du G7 : première réunion des ministres des finances mardi

A cette occasion, précise-t-on, le ministre français de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique, Roland Lescure présentera les priorités de la France dans le cadre de cette présidence. Et d’ajouter que les échanges porteront également sur la sécurisation des chaînes d’approvisionnement stratégiques, en particulier en terres rares.

Au menu de cette réunion du G7 Finances qui se tient avec la participation de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international figurent également la poursuite du soutien à l’Ukraine, ainsi que les deux priorités du prochain sommet du G7 à Evian (sud-est de la France), à savoir « la résorption des déséquilibres mondiaux et la création d’un nouveau cadre pour les partenariats internationaux ».

La France assure cette année la présidence du G7 qui culminera avec le sommet d’Évian devant réunir en juin les dirigeants des pays du G7 pour travailler ensemble sur les grands défis actuels, en particulier les déséquilibres mondiaux, notamment macroéconomiques. Il s’agit de la huitième édition accueillie en France. Son premier sommet avait été tenu à Rambouillet en 1975.

«La France entend faire de sa présidence en 2026 un moment de refondation du dialogue entre les grandes économies, au service d’un ordre international plus équilibré et plus juste », lit-on sur le site du Quai d’Orsay.

Et d’ajouter que le sommet d’Evian sera l’occasion de « tenir une discussion autour des conditions d’une prospérité partagée et durable, ainsi que d’initier un dialogue et de poser un diagnostic comme autour de la réduction des déséquilibres macroéconomiques mondiaux et le renouvellement des partenariats internationaux et de la solidarité ».

Le G7 rassemble les sept principales économies avancées : le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie, le Japon, le Royaume‑Uni et les États‑Unis, aux côtés de l’Union européenne. Créé en 1975, il constitue aujourd’hui un groupe de discussion et de concertation informel destiné à apporter des réponses communes aux grands enjeux globaux et économiques, avec l’ambition de promouvoir la stabilité économique mondiale et le dialogue international. La présidence du G7 repose sur un principe de rotation annuelle : le pays hôte définit les priorités de l’année et pilote les réunions ministérielles et techniques.