Ouverture à Dakar de la réunion préparatoire de la Conférence de l’ONU sur l’Eau 2026 avec la participation du Maroc

Les discussions portent notamment sur l’évaluation des progrès et des retards enregistrés dans la réalisation de l’Objectif de développement durable relatif à l’accès universel à l’eau potable et à l’assainissement, ainsi que sur les moyens d’accélérer sa mise en œuvre à travers des actions concrètes, des partenariats renforcés et une mobilisation accrue des financements.

L’ordre du jour comprend également des échanges autour des six thèmes des dialogues interactifs de la Conférence, portant entre autres sur l’eau pour les populations, l’eau pour la prospérité, l’eau pour la planète, la coopération transfrontalière, l’intégration de l’eau dans les processus multilatéraux, ainsi que les investissements, l’innovation et le renforcement des capacités dans le secteur hydrique.

La Conférence des Nations Unies sur l’Eau de 2026, coorganisée par les Émirats arabes unis et le Sénégal, devrait se tenir aux Émirats arabes unis en décembre 2026.