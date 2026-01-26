Conseil de l’Europe : l’Autrichienne Petra Bayr élue nouvelle présidente de l’APCE

La députée autrichienne Petra Bayr a été élue, lundi à Strasbourg, nouvelle présidente de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE), au titre de l’année 2026, pour un mandat d’un an renouvelable une fois.

La candidature de Mme Bayr a été plébiscitée à la majorité absolue au premier tour, avec 164 voix contre 50 pour celle de la Suédoise Victoria Tiblom. Le scrutin s’est déroulé en ouverture des travaux de la session plénière d’hiver de l’APCE, qui se tiennent du 26 au 30 janvier au palais de l’Europe à Strasbourg.

Mme Bayr, 59 ans, succède à la tête de cette institution paneuropéenne au Grec Theodoros Rousopoulos, en poste depuis deux ans. Elle devient la 36è présidente de l’APCE et troisième ressortissante autrichienne après Peter Schieder (2002-2005) et Karl Czernetz (1975-1978). Elle est aussi la cinquième femme à occuper cette fonction depuis la création de l’institution en 1949.

Dans son discours d’investiture, Mme Bayr a salué la valeur de la Convention européenne des droits de l’homme, « un instrument vivant qui touche des vies réelles », insistant que le Conseil de l’Europe “ne doit jamais rester silencieux face à l’injustice, là où les acquis démocratiques sont soumis à une pression croissante”. Elle a estimé, en ce sens, qu’un Conseil de l’Europe largement visible implique une coopération plus étroite et plus stratégique entre tous ses organes. “Ensemble, nous pouvons renforcer la cohérence, la visibilité et l’impact politique”, a-t-elle déclaré.

