Conseil de l’Europe : l’Autrichienne Petra Bayr élue nouvelle présidente de l’APCE

Mme Bayr, 59 ans, succède à la tête de cette institution paneuropéenne au Grec Theodoros Rousopoulos, en poste depuis deux ans. Elle devient la 36è présidente de l’APCE et troisième ressortissante autrichienne après Peter Schieder (2002-2005) et Karl Czernetz (1975-1978). Elle est aussi la cinquième femme à occuper cette fonction depuis la création de l’institution en 1949.

Dans son discours d’investiture, Mme Bayr a salué la valeur de la Convention européenne des droits de l’homme, « un instrument vivant qui touche des vies réelles », insistant que le Conseil de l’Europe “ne doit jamais rester silencieux face à l’injustice, là où les acquis démocratiques sont soumis à une pression croissante”. Elle a estimé, en ce sens, qu’un Conseil de l’Europe largement visible implique une coopération plus étroite et plus stratégique entre tous ses organes. “Ensemble, nous pouvons renforcer la cohérence, la visibilité et l’impact politique”, a-t-elle déclaré.