Voyage Privé distingue le Maroc « Best Destination 2025 »

Fondé en 2006, Voyage Privé s’est imposé comme l’un des leaders européens de la vente privée de voyages haut de gamme, présent dans plusieurs pays clés du continent et fédérant une communauté de millions de membres.

En consacrant le Maroc Best Destination 2025, Voyage Privé exprime un choix de marché fort, fondé sur l’analyse des tendances, des performances de vente et de l’adhésion des voyageurs européens.

Sur l’année 2025, l’ONMT a renforcé la présence du Maroc sur plusieurs marchés européens clés, en activant des dispositifs adaptés à chaque territoire et à chaque segment de clientèle. Push online, télévision, production d’images et de vidéos valorisant le Maroc d’aujourd’hui, diversification des récits et des expériences proposées : l’ensemble de ces actions contribue à installer une croissance plus équilibrée et plus durable des flux touristiques.

Plusieurs destinations marocaines ont été particulièrement mises en avant, illustrant la richesse et la diversité de l’offre nationale, de Marrakech à Dakhla, d’Agadir à Tanger, en passant par Taghazout, Essaouira, Béni Mellal, Fès et Ouarzazate. Une géographie touristique élargie qui traduit la volonté de l’ONMT de promouvoir un Maroc pluriel, authentique et résolument tourné vers la qualité de l’expérience. Pour accompagner cette dynamique, l’ONMT a déployé des plans d’actions ciblés par marché et par destination, intégrant la diversification de l’offre, la montée en gamme, la désaisonnalisation des flux et le renforcement de la visibilité digitale et de la distribution.

Avec cette reconnaissance, le Maroc confirme la solidité de sa trajectoire et la crédibilité de son positionnement international. Le trophée Best Destination 2025, décerné par Voyage Privé, vient consacrer cette performance et affirmer, aux yeux du marché européen, la place du Maroc parmi les destinations les plus désirables et les plus performantes de la scène touristique mondiale.