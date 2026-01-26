La Corée confirme la construction de deux nouveaux réacteurs nucléaires d’ici 2038

Le gouvernement coréen engagera les procédures nécessaires afin d’achever la construction de deux réacteurs nucléaires de grande capacité entre 2037 et 2038, conformément aux orientations du 11ème plan de base élaboré par l’administration précédente, a indiqué le ministre Kim Sung-whan.

« Pour faire face au changement climatique, les émissions de carbone doivent être réduites dans tous les secteurs », a déclaré le ministre, qui s’exprimait lors d’un point de presse consacré au 12ème plan de base pour l’approvisionnement et la demande d’électricité, qui fixe la stratégie énergétique du pays pour la période 2026-2040. La réduction des émissions dans le secteur énergétique, a-t-il ajouté, nécessite une baisse de la production d’électricité à partir du charbon et du gaz naturel liquéfié, ainsi qu’un système électrique « reposant principalement sur les énergies renouvelables et le nucléaire ».

Le ministre a également relevé que le 12ème plan énergétique intégrera la réponse du gouvernement à l’augmentation de la demande d’électricité, alimentée notamment par le développement rapide du secteur de l’intelligence artificielle (IA) et l’essor des véhicules électriques. Ce plan comprendra, en outre, une politique de mix énergétique destinée à aider le pays à atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050, a-t-il affirmé.

Dans le cadre de ce plan, l’entreprise publique « Korea Hydro & Nuclear Power » (KHNP) devrait lancer prochainement un appel d’offres afin de sélectionner, d’ici à 2027, les villes ou communes susceptibles d’accueillir les deux nouveaux réacteurs, selon Yonhap. KHNP prévoit d’obtenir l’approbation de l’autorité de sûreté nucléaire d’ici à 2031, en vue d’achever les travaux de construction sur la période 2037-2038.