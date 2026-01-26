Philippines : le bilan grimpe à 15 morts dans le naufrage d’un ferry

Les opérations de sauvetage ont permis de secourir 316 personnes, alors que la Marine, l’Armée de l’air et un avion des garde-côtes sont toujours mobilisés pour renforcer les recherches. Des images diffusées par les garde-côtes montrent des survivants tirés de l’eau ou recevant des soins. Selon le gouverneur de Basilan, Mujiv Hataman, la plupart des rescapés se portent bien, mais plusieurs personnes âgées ont dû être prises en charge en urgence.

Les autorités ont lancé une enquête pour déterminer les causes de l’accident et ont précisé que le ferry n’était pas surchargé, contrairement à de nombreux navires dans l’archipel.

Aux Philippines, où le transport maritime reste vital pour des millions de personnes sur plus de 7.100 îles, les naufrages de ferries sont fréquents et souvent meurtriers. Le naufrage s’inscrit dans un long historique d’incidents, du Kim Nirvana en 2015, qui avait fait 61 morts, à l’incendie du Lady Mary Joy 3 en 2023, qui avait causé plus de 30 décès.