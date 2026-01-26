Thaïlande : 4 requins-léopards relâchés en mer, une première
Quatre jeunes requins-léopards indo-pacifiques ont été relâchés dimanche au large de l’île de Maiton, dans le sud de la Thaïlande, une première dans le pays dont l’objectif est de sauver cette espèce menacée.
Les animaux ont été élevés pendant environ un an en aquarium, puis ont passé plusieurs mois dans un enclos marin pour s’acclimater aux conditions naturelles. Des soigneurs les ont nourris quotidiennement et ont surveillé leur santé. Avant leur libération, ils ont subi des examens vétérinaires, notamment des échographies, et ont été équipés de dispositifs de suivi acoustique.
Autrefois communs, ces requins tachetés ont fortement décliné au cours de la dernière décennie en raison de la surpêche et de la perte de leur habitat.