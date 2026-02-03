Le Commandant de l’US AFRICOM souligne l’excellent niveau de la coopération militaire avec le Maroc

En tant que premier pays à avoir reconnu l’indépendance des Etat-Unis d’Amérique, « le Maroc nous a accompagnés à chaque étape (…) et c’est donc une chance de pouvoir mener cet exercice ici », a dit le Commandant de l’US AFRICOM.

« Je pense qu’il est aussi important de continuer à innover. C’est pourquoi l’African Lion rassemble 19 pays africains, six pays européens, ainsi que certains pays d’Amérique du Sud et du Moyen-Orient », ce qui illustre, selon le haut responsable militaire américain, l’ampleur de la coopération multilatérale en matière de sécurité au niveau du continent.

A cet égard, le Général Anderson a affirmé que le Maroc constitue un « excellent partenaire » des États-Unis mais aussi pour d’autres partenaires africains, mettant en avant les efforts du Royaume en matière de lutte contre le terrorisme et d’autres menaces aux niveaux régional et international, et sa volonté de hisser davantage ses capacités afin de faire face, de manière concertée, à ces menaces.