Marrakech : la valeur globale des exportations de l’artisanat dépassent 468 MDH en 2025

Cette légère évolution est due principalement à l’augmentation des exportations de vêtements traditionnels et de tapis, portant la valeur totale des exportations à 468,3 MDH, indique la Direction dans une note consacrée aux exportations de l’artisanat à Marrakech en 2025.

Les produits de tapis, de la poterie et de la pierre, ainsi que les créations en bois, constituent les produits artisanaux les plus exportés durant l’année 2025, représentant à eux seuls plus de la moitié des exportations de la Cité Ocre, précise la même source. Dans ce cadre, les tapis arrivent en tête avec 30 % du total des exportations, suivis des produits de la poterie et de la pierre avec 16 %, et des produits en bois à la troisième place avec 10 %.

Par filières, les exportations de vêtements traditionnels ont enregistré une nette progression de 39 % en 2025 par rapport à la même période de l’année précédente, suivis des tapis, dont les exportations ont augmenté de 26 % par rapport à 2024, et des produits de la bijouterie, en hausse de près de 6 % par rapport à la même période de l’année précédente.

Concernant les marchés importateurs, les États-Unis d’Amérique arrivent en tête des principales destinations des produits de l’artisanat de Marrakech en 2025, avec 44 % du total des exportations, suivis par la France avec 20 % et l’Espagne avec 5 %.

Ainsi, les États-Unis ont importé principalement des tapis en 2025, suivis des produits de la poterie, de la pierre et du bois, alors que les importations françaises concernent essentiellement les produits de la poterie et de la pierre, puis le bois et les tapis. De son côté, le marché espagnol a enregistré une forte demande pour les produits en cuivre, la poterie et la pierre, ainsi que les produits végétaux.